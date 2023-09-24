В ДНР ввели военную цензуру

В Донецкой Народной Республике введена военная цензура, сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы республики Дениса Пушилина.

Цензура будет распространяться на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Порядок ее осуществления разработает УФСБ. По данным ведомства, министерство связи и министерство информации региона должны разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой.

Документ был подписан 18 сентября, когда Пушилин был еще врио главы регионы, опубликован 24 сентября и вступает в силу со дня опубликования.