Махонин прокомментировал продажу "Мотовилихинских заводов"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал продажу "Мотовилихинских заводов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Он отметил, что оборонное предприятие наконец-то выходит из процедуры банкротства и заявил, что все усилия по сохранению "Мотовилихи" в контуре оборонно-промышленного комплекса России увенчались успехом. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль.

С завершением банкротства завод сможет приступить к масштабной государственной инвестиционной программе, в рамках которой предусмотрено строительство двух новых корпусов общей площадью порядка 40 тыс. кв. метров. Срок окончания строительства – конец 2024 года. Будут созданы новые высококвалифицированные современные рабочие места. Одновременно с масштабной стройкой "Мотовилиха" закупает более 200 единиц оборудования, часть из которого уже внедряется в производство.

"Понимаем, что сейчас "Мотовилихинские заводы" становятся частью Госкорпорации "Ростех". Стартует реновация преображения всей территории завода, где трудятся более 5 тыс. человек. Пермский край будет содействовать в реализации этих планов", - заявил губернатор.

Он посетил предприятие, поздравил работников с грядущим Днем машиностроителя и вручил отличившимся сотрудникам завода государственные и региональные награды.

Напомним "Ремдизель" выиграло торги по продаже производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня типа "Град" и "Смерч" - ПАО "Мотовилихинские заводы". На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб. В течение месяца с даты подписания протокола об итогах торгов РФ имеет право заключить договор купли-продажи по цене предложения и на условиях конкурса.

С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". На момент введения конкурсной процедуры реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб.