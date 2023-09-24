24 Сентября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинской области убили ветерана СВО

В Челябинской области убили ветерана СВО, "вагнеровца" Максима Никитина. Об этом сообщает telegram-канал "Голованов".

Погибший был сотрудником УгРО МВД, ездил в командировки на Северный Кавказ, являлся ветераном боевых действий от ЧВК "Вагнер" на СВО и в ЦАР, получил множество наград, в том числе "За взятие Попасной", "Крест" - от ЧВК "Вагнер", а также "За отвагу" от президента РФ.

По данным канала, 15 сентября Никитин встретился с одноклассниками в кафе. У его одноклассницы произошел конфликт с местным борцом ММА Рустамом Байжувеновым. Пьяный боец начал таскать женщину за волосы. Никитин вступился за нее, в конфликт вмешался еще один мужчина, он попытался остановить драку, отметив, что боец превосходит других участников конфликта физически и сообщив, что Максим Никитин приехал с СВО.

Максим Никитин(2023)|Фото: t.me/romagolovanov

Тот ответил, "сейчас проверим, какой он СВОшник" и специально ударил Максима Никитина в горло, чтобы нанести максимальный урон и сломал ему гортань. Он ударился затылком о тротуарную плитку, потерял сознание. Байжуменов даже не попытался оказать пострадавшему помощь. Ветеран СВО был госпитализирован в больницу города Карпаты. Его прооперировали, перевели в реанимацию, где он умер 17 сентября.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили Накануне.RU, что подозреваемый задержан. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время следователями первого отдела по расследованию особо важных дел и следователями-криминалистами регионального следственного управления проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Следователем СК России задержанному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение), и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент с подозреваемого взята подписка о невыезде.

Теги: ветеран СВО, убийство, причинении тяжкого вреда здоровью, боец ММА


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