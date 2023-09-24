Правительство России выделило более пяти миллиардов фонду "Защитники Отечества"

Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" получит более 5 млрд руб. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

Соответствующее распоряжение уже подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Деньги будут направлены из резервного фонда правительства и пойдут на сопровождение ветеранов СВО, членов семей погибших бойцов.

В числе мер поддержки помощь в получении дополнительного образования, переобучении, трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды.

Вопрос финансирования Кабмин рассмотрел и одобрил 22 сентября.