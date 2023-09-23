Лавров привел детали возобновления зерновой сделки

Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров рассказал, когда будет выполнена украинская часть зерновой сделки.

Как только заработает то, что написано в российской части пакета, в тот же день возобновится украинская часть инициативы, приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

Утром 17 июля 2023 г. посольство РФ в Белоруссии передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорилось, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, и озвучил их. Позже президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам Делового форума БРИКС, в котором назвал условие возвращения к зерновой сделке. В середине сентября 2023 г. первые два гражданских судна воспользовались так называемым "альтернативным зерновым коридором" в Черном море, чтобы зайти в порт Черноморск (Одесская область).