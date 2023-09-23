Лавров высказался об Украине и АТР

Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров выступил на Генеральной ассамблее ООН. Он сделал различные заявления.

Например, Лавров считает, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского "абсолютно нереализуема, и все это знают", пишет РИА Новости. Также Лавров считает, что в АТР появилось "новое опасное проявление натовского экспансионизма".

Ранее выяснилось, что Лавров считает, что РФ наблюдает в вопросе российско-украинских переговоров попытки "через псевдодипломатию поставить все с ног на голову". Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову.

Позже Лавров пошутил об изоляции России во время переговоров с генеральным секретарем Лиги арабский государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. Министр на вопрос "Как дела?" ответил "Все хорошо, только от изоляции страдаем". Гость шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь.