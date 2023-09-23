Балицкий избран главой Запорожской области

И.о. главы Запорожской области Евлений Балицкий избавился от приставки "исполняющий обязанности", став полноправным главой этого российского региона.

"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие", - написал Балицкий в своем telegram-канале.

Балицкий родился 10 декабря 1969 г. в Мелитополе Запорожской области в семье офицера армии СССР. В мае 2022 г. назначен главой военно-гражданской администрации Запорожской области, в октябре того же года – и.о. губернатора области.