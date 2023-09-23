Балицкий объяснил, почему назначил Рогозина сенатором

Глава Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, почему назначил экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина сенатором от региона.

"Уверен, колоссальный опыт и компетенции Дмитрия Олеговича позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате парламента Российской Федерации", - написал Балицкий в своем telegram-канале.

Напомним, информация о возможном назначении Рогозина в Совфед появилась несколько дней назад. Сегодня, 23 сентября, назначение состоялось официально.

Рогозин позиционирует себя создателем добровольческого отряда технических консультантов "Царские волки". Участники отряда обеспечивают техническое сопровождение СВО и проводят обучение. Прошлой зимой Рогозин несколько недель провел в Москве после ранения, которое он получил в Донецке. Он был ранен не во время выполнения боевых заданий, а в ресторане на банкете. Снаряд прилетел в ресторан, погибло несколько человек из окружения Рогозина. Вскоре он вернулся в зону СВО, "чтобы отомстить".