Рогозин высказался о назначении сенатором от Запорожской области

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался в своем telegram-канале о появившейся в СМИ информации о своем назначении сенатором от Запорожской области.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", - написал Рогозин.

Напомним, информация о возможном назначении Рогозина в Совфед появилась несколько дней назад. Он был в списках "Единой России" на выборах. Рогозин – фигура заметная, поэтому вполне может представлять регион в Совете Федерации, а затем "пойти на вырост". Рогозин - не единственная кандидатура, которая рассматривается на эту должность. Также на пост сенатора собирались выдвинуть члена Общественной палаты России Владимира Рогова, он был третьим номером в списке "Единой России" на прошедших выборах в заксобрание.

Рогозин позиционирует себя как создателя добровольческого отряда технических консультантов "Царские волки". Участники отряда обеспечивают техническое сопровождение СВО и проводят обучение.