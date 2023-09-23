23 Сентября 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Рогозин высказался о назначении сенатором от Запорожской области

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался в своем telegram-канале о появившейся в СМИ информации о своем назначении сенатором от Запорожской области.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", - написал Рогозин.

Напомним, информация о возможном назначении Рогозина в Совфед появилась несколько дней назад. Он был в списках "Единой России" на выборах. Рогозин – фигура заметная, поэтому вполне может представлять регион в Совете Федерации, а затем "пойти на вырост". Рогозин - не единственная кандидатура, которая рассматривается на эту должность. Также на пост сенатора собирались выдвинуть члена Общественной палаты России Владимира Рогова, он был третьим номером в списке "Единой России" на прошедших выборах в заксобрание.

Рогозин позиционирует себя как создателя добровольческого отряда технических консультантов "Царские волки". Участники отряда обеспечивают техническое сопровождение СВО и проводят обучение.

Теги: Дмитрий Рогозин, сенатор, Запорожская область, Совет Федерации


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Ранее 23.09.2023 19:00 Мск Балицкий объяснил, почему назначил Рогозина сенатором

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