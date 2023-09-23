23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области выберут лучший двор

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что у жителей региона появился шанс рассказать о том, как они обустраивают дворы своих домов.

Активные жители и управляющие компании могут до 10 октября оставить на сайте конкурса "Лучший дом. Лучший двор" заявки, которые будут оцениваться по четырем номинациям: "Лучший двор", "Самый дружный дом", "Лучший подъезд" и "Самый энергоэффективный дом". Народное голосование на сайте продлится до 10 ноября.

"Давайте вместе поддержим наших тюменских кандидатов. Итоги конкурса подведут в декабре", - написал Моор в своем telegram-канале.

Напомним, в конце июля объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 г., который проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда". Из 45 конкурсных заявок от УрФО победителями стали 12 проектов, в том числе два проекта, подготовленные для подшефных населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. В число победителей вошли три проекта из Свердловской области (Верхняя Пышма, Заречный и Верхняя Тура), три – из Челябинской (Миасс, Троицк, Сатка), по одному – из Курганской (Петухово), Тюменской (Ишим), Югры (Лангепас) и Ямала (Губкинский). Кроме того, победителями стали два проекта для новых регионов (Краснодон, ЛНР и Волноваха, ДНР), подготовленные Ямалом и Курганской областью в качестве шефской помощи.

Теги: Тюменская область, двор, конкурс


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