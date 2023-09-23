В Иркутской области у Ан-26 в полете отказал двигатель

В Иркутской области совершил аварийную посадку самолет Ан-26.

22 сентября борт летел из Ленска в Иркутск. У самолета отказал левый двигатель. На борту были четыре члена экипажа и 25 пассажиров. Посадка в аэропорту Иркутска прошла благополучно. Пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Отметим, похожая история произошла с самолетом "Уралльских авиалиний" в Новосибирской области. 12 сентября самолет Airbus А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По предварительной информации, у A320 не открылись закрылки, борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса — там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев призвал лишить компанию "Уральские авиалинии" лицензии. Он также отметил, что "компенсация за испуг" в размере 100 тыс. рублей для каждого пассажира не является для авиакомпании существенной суммой. Депутат намекнул, что на этом фоне слова директора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова про "заботы по полной программе об этих людях" не являются искренними. В Кремле заявили, что не знают, будут ли награждать пилотов "Уральских авиалиний", посадивших самолет в поле.