23 Сентября 2023
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Фото: izvestia.ru

Папа Римский задумался о мигрантах

Папа Римский Франциск считает, что миграционная тема стала предлогом для пропаганды.
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Он призвал открыть порты для беженцев и не допустить "кораблекрушения цивилизации" и превращения Средиземноморья в "море смерти", пишет ТАСС.

Напомним, в Европе мигранты попадают в разные ситуации. Например, в конце 2021 г. на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, желающих нелегально попасть в ЕС. Между ними и польскими силовиками регулярно происходят стычки и столкновения. Перед ними выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В конце июня 2023 г. не менее 150 человек арестованы в Париже и его пригородах во время второй ночи протестов, связанных с убийством 17-летнего подростка полицией. Волнения распространяются и на другие регионы Франции. Силовики вывели на улицы около 2 тыс. сотрудников для контроля общественного порядка.

Отметим, российские "коллеги" едущих в Европу мигрантов в последнее время регулярно попадают в России в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.

Теги: Мигранты, Папа Римский, Франциск


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