Вблизи границы Норвегии и России задержан экс-боец ЧВК "Вагнер"

Недалеко от норвежско-российской границы "взяли" бывшего бойца ЧВК "Вагнер" 20-летнего Андрея Медведева.

Он направлялся к границе, чтобы пересечь ее вне пункта пропуска, пишет "Ъ". Ранее Медведев заявил, что опасается выдачи на Украину, и счел за благо вернуться в Россию.

Напомним, в январе 2023 г. основатель "музыкантов" Евгений Пригожин прокомментировал побег бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева. Медведев сбежал из России в Норвегию. Редакция норвежского издания "Афтенпостен" обратилась к Пригожину за комментарием касательно заявлений мужчины. По словам предпринимателя, до побега Медведев работал в норвежском подразделении "Нидхёгг", поскольку имел гражданство этой страны. Пригожин добавил, что бывшего "музыканта" следует всерьез опасаться.

"Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК "Вагнер" и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".