23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава ХМАО попала под санкции Канады

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова попала под санкции Канады.

Информация опубликована на портал правительства Канады. Кроме Комаровой в списке оказалась, например, окружной омбудсмен Наталья Стребкова.

Напомним, в июле в МИД РФ осудили антироссийские санкции США и Канады. Как сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередная санкционная "волна", инициированная Вашингтоном и его верным вассалом в лице Оттавы, как нельзя лучше свидетельствует о бессилии администрации Джо Байдена и правящего в Канаде режима премьера Джастина Трюдо в достижении декларируемой ими цели обрушить российскую экономику и нанести России "стратегическое поражение". Захарова заявила, что поэтому власти этих стран включают в "черные списки" предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные компании и финансовые институты, а также неугодных бизнесменов и даже деятелей культуры чуть ли не поголовно. Захарова также предположила, что санкционные списки формируются по телефонным справочникам.

Отметим, делегация Югры приняла участие в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) – одной из крупнейших российских международных конференций. Форум проводят с 2015 г. на острове Русский во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. В этом году форум прошел с 5 по 8 сентября, и, несмотря на введенные в отношении России санкции, принял участников 68 стран, в том числе из Австралии, Австрии, Великобритании, США, Германии, Франции, Швейцарии, Японии, Ирландии, Италии.

Теги: Наталья Комарова, санкции, Канада


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