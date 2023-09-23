Сальдо избран губернатором Херсонщины

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо избран главой региона. Решение приняли депутаты областной думы.

"Огромное спасибо Президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за ее поддержку", - написал Сальдо в своем telegram-канале.

Напомним, Сальдо в марте 2022 г. вошел в созданный Комитет спасения за мир и порядок, который отчасти был параллельной властью. В октябре 2022 г. Сальдо назначен и.о. главы Херсонской области.

Сальдо родился 12 июня 1956 г. в селе Октябрьском Николаевской области Украинской ССР в семье отца-строителя и матери-врача. Среди должностей, которые в разные годы занимал Сальдо, - начальник строительно-монтажного управления "Промстрой-3" фирмы "Херсонстрой", заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, мэр Херсона (избран трижды – в 2002, 2006, 2010 гг.).