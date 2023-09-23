Распад Украины продолжается, - спикер парламента Крыма

23 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Распад Украины продолжается, - спикер парламента Крыма

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов считает, что требование президента Украины Владимира Зеленского о выводе российских войск с территории страны в границах образца 1991 г. не имеют смысла и связи с действительностью.

Распад Украины продолжается, окончательные границы этого государства будут определены в результате политических договоренностей, сказал ТАСС Константинов.

Напомним, в конце 2022 г. Зеленский заявил в интервью журналу Economist, что отвод российских войск к границам 1991 г. является основным условием для завершения боевых действий на Украине дипломатическим путем.

"Если он (президент РФ – прим.) сейчас отойдет к границам 1991 г., тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто действительно может повернуть ***** с военного пути на дипломатический", — сказал Зеленский в интервью для британского журнала The Economist.

По его словам, Киеву важно вернуть "не только территорию, захваченную Россией в этом году, но и Крым", а также части Донбасса. По его словам, "украинцы будут самыми влиятельными в 2023 г., но уже в мирное время". В Кремле заявляли, что не готовы обсуждать предложенный президентом Украины вариант "возвращения Крыма невоенным путем".

До этого, в конце августа 2022 г., выяснилось, что цели Владимира Зеленского в борьбе против России недостижимы, если не считать переворота России или массового мятежа внутри российской армии. Ему лучше пойти на переговоры с Россией, что закончить военный конфликт, опасный для украинской государственности.

22 сентября 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - сказал Лукашенко.

Теги: Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Крым, Украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети