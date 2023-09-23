Распад Украины продолжается, - спикер парламента Крыма

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов считает, что требование президента Украины Владимира Зеленского о выводе российских войск с территории страны в границах образца 1991 г. не имеют смысла и связи с действительностью.

Распад Украины продолжается, окончательные границы этого государства будут определены в результате политических договоренностей, сказал ТАСС Константинов.

Напомним, в конце 2022 г. Зеленский заявил в интервью журналу Economist, что отвод российских войск к границам 1991 г. является основным условием для завершения боевых действий на Украине дипломатическим путем.

"Если он (президент РФ – прим.) сейчас отойдет к границам 1991 г., тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто действительно может повернуть ***** с военного пути на дипломатический", — сказал Зеленский в интервью для британского журнала The Economist.

По его словам, Киеву важно вернуть "не только территорию, захваченную Россией в этом году, но и Крым", а также части Донбасса. По его словам, "украинцы будут самыми влиятельными в 2023 г., но уже в мирное время". В Кремле заявляли, что не готовы обсуждать предложенный президентом Украины вариант "возвращения Крыма невоенным путем".

До этого, в конце августа 2022 г., выяснилось, что цели Владимира Зеленского в борьбе против России недостижимы, если не считать переворота России или массового мятежа внутри российской армии. Ему лучше пойти на переговоры с Россией, что закончить военный конфликт, опасный для украинской государственности.

22 сентября 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - сказал Лукашенко.