В России учреждена стипендия за достижения в области лазерной физики

23 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России учреждена стипендия за достижения в области лазерной физики

В 2023 г. в России появится персональная стипендия имени физика Николая Басова. Постановление о ее учреждении и правилах назначения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читайте также:

Годовую стипендию в размере 20 тыс. рублей ежемесячно будут получать пять аспирантов-очников Физического института имени Лебедева, где Басов проработал более 50 лет. Стипендиатов будут отбирать на конкурсной основе. Главный критерий отбора – успехи и достижения претендентов в области лазерной физики. Кандидатов на получение стипендии будет выдвигать учёный совет Физического института имени Лебедева. В конкурсную комиссию помимо сотрудников и преподавателей института будут входить представители Минобрнауки. Первое присуждение стипендий пройдёт в ноябре 2023 г., сообщает Правительство России.

Отметим, заявление прозвучало на фоне публикации в начале сентября 2023 г. списка самых прибыльных профессий в России. Согласно исследованию Ассоциации менеджеров и рекрутингового агентства Unicorn Search, топ-менеджеры нефтегазовой отрасли в среднем в год зарабатывают 47,8 млн руб. В данной сфере также установлена годовая премия в 20,3 млн рублей и зависит от показателей сотрудника. Лидерами по заработной плате также являются управленцы логистической деятельности (в среднем 34,6 млн руб.), с годовой премией в 23,1 млн руб.

В фармацевтической индустрии (третье место) годовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 млн руб., а годовая премия - около 39 млн руб. В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 млн руб. в год, а годовая премия - порядка 12,1 млн руб. Как показало исследование, в технологических компаниях годовой заработок топ-менеджеров составляет 26,7 млн руб., а премия - около 18,5 млн руб. Топ-менеджеры страховых компаний зарабатывают 26,4 млн руб. в год, при годовой премии 7,9 млн руб. Сотрудники инвестиционных фондов на высоких должностях получают 18,3 млн руб. Их премия в среднем составляет 54,1 млн руб. за успешную сделку.

Теги: Лазерная физика, стипендия, Николай Басов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети