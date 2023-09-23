В России учреждена стипендия за достижения в области лазерной физики

В 2023 г. в России появится персональная стипендия имени физика Николая Басова. Постановление о ее учреждении и правилах назначения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Годовую стипендию в размере 20 тыс. рублей ежемесячно будут получать пять аспирантов-очников Физического института имени Лебедева, где Басов проработал более 50 лет. Стипендиатов будут отбирать на конкурсной основе. Главный критерий отбора – успехи и достижения претендентов в области лазерной физики. Кандидатов на получение стипендии будет выдвигать учёный совет Физического института имени Лебедева. В конкурсную комиссию помимо сотрудников и преподавателей института будут входить представители Минобрнауки. Первое присуждение стипендий пройдёт в ноябре 2023 г., сообщает Правительство России.

Отметим, заявление прозвучало на фоне публикации в начале сентября 2023 г. списка самых прибыльных профессий в России. Согласно исследованию Ассоциации менеджеров и рекрутингового агентства Unicorn Search, топ-менеджеры нефтегазовой отрасли в среднем в год зарабатывают 47,8 млн руб. В данной сфере также установлена годовая премия в 20,3 млн рублей и зависит от показателей сотрудника. Лидерами по заработной плате также являются управленцы логистической деятельности (в среднем 34,6 млн руб.), с годовой премией в 23,1 млн руб.

В фармацевтической индустрии (третье место) годовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 млн руб., а годовая премия - около 39 млн руб. В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 млн руб. в год, а годовая премия - порядка 12,1 млн руб. Как показало исследование, в технологических компаниях годовой заработок топ-менеджеров составляет 26,7 млн руб., а премия - около 18,5 млн руб. Топ-менеджеры страховых компаний зарабатывают 26,4 млн руб. в год, при годовой премии 7,9 млн руб. Сотрудники инвестиционных фондов на высоких должностях получают 18,3 млн руб. Их премия в среднем составляет 54,1 млн руб. за успешную сделку.