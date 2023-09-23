Над Севастополем сбита ракета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке, написал Развожаев в своем telegram-канале.

Напомним, 22 сентября в Севастополе атакован штаб Черноморского флота. Минобороны РФ сообщило о том, что система противовоздушной обороны сбила пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести. После удара начался пожар в здании штаба. К вечеру его удалось локализовать. Позже горожане объединились и запустили флешмоб после атаки Киева на город. На акцию обратил внимание губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодняшний день показал, что Севастополь ничем не сломить. В Городе-Герое прямо сейчас флешмоб: люди поют его гимн и выкладывают видео в соцсети. Самое прекрасное здесь то, что эта акция — спонтанная. Ее придумали сами жители и начали публиковать записи на личных страницах. Идею подхватили городские телеканалы, и сейчас, к десяти вечера, поют уже все, от мала до велика. И это еще раз доказывает, что Севастополь — это всегда про единство, сплоченность и веру в Победу", - заявил Развожаев.

Отметим, атака 22 сентября – далеко не единственная. Над полуостровом регулярно сбивают беспилотники, а в Черном море вблизи полуострова – катера. В последнее время украинские БПЛА сбивают регулярно и в других регионах России. В том числе в Москве или Московской области.