Жители Севастополя запустили флешмоб после обстрела

Жители Севастополя объединились и запустили флешмоб после сегодняшней атаки Киева на город, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях люди выкладывают видео, на котором исполняют гимн города. На акцию обратил внимание губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодняшний день показал, что Севастополь ничем не сломить. В Городе-Герое прямо сейчас флешмоб: люди поют его гимн и выкладывают видео в соцсети. Самое прекрасное здесь то, что эта акция — спонтанная. Ее придумали сами жители и начали публиковать записи на личных страницах. Идею подхватили городские телеканалы, и сейчас, к десяти вечера, поют уже все, от мала до велика. И это еще раз доказывает, что Севастополь — это всегда про единство, сплоченность и веру в Победу", - заявил Развожаев.