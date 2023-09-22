Депутат-единоросс, уроженец Югры, погиб в зоне СВО

Депутат-единоросс, уроженец Югры, погиб в зоне СВО. Его похоронили в Оренбурге, сообщает телеканал "Мегаполис".

Эдуард Юдачев родился в Нефтеюганске. Затем семья переехала в Оренбург. Эдуард Юдачев получил высшее образование, женился, родились две дочери. Вел активную общественную деятельность в Октябрьском районе, был депутатом сельсовета поселка Российский от партии "Единая Россия".

Этим летом Эдуард Юдачев отправился в зону СВО в числе добровольцев. Погиб, попав под миномётный обстрел между Белогоровкой и Шипиловкой.