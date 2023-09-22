Минэнерго РФ объяснило индексацию тарифов на газ и электроэнергию ростом издержек производителей и поставщиков

Минэнерго РФ назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в экономике, сообщают РИА Новости.

Тарифы на газ для промышленности будут проиндексированы в России с 1 декабря 2023 года, а тарифы на ЖКХ для населения – с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку. Прогноз подготовлен Минэкономразвития и в пятницу рассматривался на заседании правительства.

"В Минэнерго считают, что основная причина индексации тарифов – рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии). Индексация направлена на компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков, в том числе связанных с мероприятиями по модернизации и увеличению надёжности энергосистем", - сообщили журналистам в министерстве.

По мнению Минэнерго, индексация тарифов на электроэнергию позволит обеспечить дальнейшее надёжное и бесперебойное электроснабжения всех групп потребителей и сохранить затраты, в том числе и на ремонты оборудования. А индексация тарифов на газ - реализовать программу социальной газификации в новых субъектах РФ, где необходимо восстановление газовой инфраструктуры в целом, а не только прокладка газопроводов-отводов до границ земельных участков.

Как добавили в Федеральной антимонопольной службе, индексация тарифов на газ 1 декабря 2023 года не коснется населения, а также отраслей электроэнергетики и теплоснабжения.

"Розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Величина процента изменения оптовой цены на газ, которая указана в прогнозе, является только одной из составляющей общего тарифа для населения. Конечную цену для населения установит региональный тарифный орган", - пояснили в ФАС.