Пожар в штабе Черноморского флота локализован

Пожар в штабе Черноморского флота локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций", - сообщил глава Севастополя.

Жителям домов по проспекту Нахимова разрешили вернуться в свои квартиры. Также Развожаев сообщил, что часть сбитой ракеты будет уничтожена на полигоне в районе Кара-Кобы. Горожан призвали не волноваться.

Во время проведения этих мероприятий от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.