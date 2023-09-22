23 Сентября 2023
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Фото: Мария Захарова

Глава МИД Азербайджана начал встречу с Лавровым с извинений за гибель миротворцев

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принес извинения министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", - сообщила она.

Джейхун Байрамов, Сергей Лавров(2023)|Фото: Мария Захарова

Напомним, 19 сентября в Азербайджане заявили о начале антитеррористической операции  в Нагорном Карабахе, начатой в ответ на "провокации". По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, диверсанты из армянской армии устанавливали в Нагорном Карабахе мины, на которых подорвались мирные жители и сотрудники полиции Азербайджана, обстреливали азербайджанских военных из минометов и огнестрельного оружия.

Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

20 сентября Баку и Степанакерт  при посредничестве российских миротворцев заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники.

Во время обострения конфликта погибло пять российских миротворцев. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому коллеге, "принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента".

После признания премьером-министром Николой Пашиняном Карабаха частью Азербайджана, в Ереване вспыхнули протесты, которые продолжаются до сих пор.

Теги: азербайджан, лавров, извинения, миротворцы, нагорный карабах


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