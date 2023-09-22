Комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить закон о дне воссоединения новых регионов с Россией

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании единогласно поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в палате.

"Комитет Совета Федерации по обороне единогласно поддержал этот закон и рекомендовал палате его одобрить", - сказал собеседник агентства.

Закон будет рассмотрен в понедельник комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Напомним, 12 сентября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Подписание договора о вхождении регионов в состав РФ произошло 30 сентября 2022 года. На референдуме в ДНР "за" проголосовали более 99%, в ЛНР - 98%, в Запорожской области - 93%, в Херсонской - 87%. Путин сказал, что он был удивлен и рад таким результатам.