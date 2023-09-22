Губернатор Севастополя назвал ложной информацию об ударах по энергетическим объектам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в telegram-канале опроверг нанесение ударов по энергетическим объектам Севастополя, передает корреспондент Накануне.RU.

Он призвал доверять только информации из официальных источников.

"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан. Поэтому повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении и зарабатывают новых подписчиков", - заявил Развожаев.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по Севастополю. Средства ПВО сбили пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести. После удара начался пожар в здании штаба Черноморского флота.