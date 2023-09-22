Губернатор Александр Авдеев – депутатам нового созыва ЗакСобрания Владимирской области: Предстоит большая совместная работа

22 сентября состоялось первое заседание Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва. Обновлённый состав представительного органа власти был сформирован по результатам голосования 8 – 10 сентября. Депутатов приветствовали Губернатор Александр Авдеев, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, депутат Государственной Думы Алексей Говырин, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, советов народных депутатов и муниципальных образований.

В новом созыве сохранили своё представительство четыре из пяти работавших ранее политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, из новых – «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Состав областного парламента обновился более чем наполовину.

Александр Авдеев поздравил депутатский корпус с успешными выборами, а также обозначил ряд приоритетных задач, которые предстоит совместно решать правительству и парламенту региона: «От важных решений мы переходим к реализации программы развития области. Предстоит большая совместная работа с органами местного самоуправления, общественными организациями, сельскими старостами – всеми конструктивными силами. Очевидно, что до конца года основные усилия депутатского корпуса традиционно сосредоточены на формировании бюджета на новый период. Однако немало и других значимых задач, в том числе постоянная работа в контакте с жителями».

Глава региона отметил, что нынешний состав ЗС получился максимально представительным: тут есть военнослужащие, врачи, педагоги, волонтёры, промышленники, общественники, представители сельских территорий, что позволяет учесть интересы всех слоёв населения.

На первой сессии депутаты избрали председателя Законодательного Собрания – им стала Ольга Хохлова. В качестве заместителей председателя вновь избраны Роман Кавинов, Вячеслав Картухин и Дмитрий Рожков, кроме того, определены составы постоянных комитетов.

«Безусловно, сильнейшей стороной Ольги Николаевны является её богатый опыт работы в двух созывах Законодательного Собрания и в Федеральном Собрании. Этот опыт важен для системного понимания, как выстраиваются взаимоотношения между коллегами из Совета Федерации и Государственной Думы. Инициативы, которые Ольга Николаевна выдвигала в предыдущем периоде работы в Заксобрании, находили поддержку не только внутри области, но и за её пределами. Она уделяла свое внимание вопросам здравоохранения, организации федерального финансирования школы Суздаля, создание филиала медицинского университета. Профессионально она представляет работников педагогической сферы, что также очень важно. Все мы знаем её как ответственного и во всех смыслах неравнодушного человека. Поэтому уверен, что её кандидатура – достойная», – подчеркнул глава региона.

Владимир Киселев, ранее возглавлявший региональный парламент, большинством голосов избран на должность сенатора Российской Федерации от Владимирской области.