Фонду капремонта многоквартирных домов Владимирской области – 10 лет

Накануне во Владимирском строительном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею регионального Фонда капремонта: организация отметила 10-летний юбилей со дня создания. В мероприятии по этому случаю приняли участие Министр жилищно-коммунального хозяйства области Елена Семёнова, Министр архитектуры и строительства области Александр Батурин, главный жилищный инспектор региона Елена Андреева.

Юбилей стал хорошим поводом подвести итоги работы и наметить стратегические направления дальнейшего развития.

«Работы впереди много. Желаю вам, отталкиваясь от наработанного за десятилетие опыта, успешно достигать поставленных целей во благо нашей области и ее жителей. Здоровья вам, успехов во всех делах, вдохновения и хорошего настроения!», - поздравила коллектив Фонда капитального ремонта от имени Губернатора и Правительства Владимирской области Елена Семенова.

В долгосрочную программу капитального ремонта, сформированную до 2043 года, в настоящее время включено 11273 многоквартирных дома. За 10 лет работы регионального Фонда капитальный ремонт различных элементов выполнен на 3656 домах: отремонтировано 2750 крыш, заменено более 1000 лифтов, отремонтировано 548 внутренних инженерных систем и 334 фасада, в 34 домах капитально отремонтированы подвалы. Стоимость всех работ составила более 9 млрд рублей. Качество жизни благодаря проведенным работам улучшили 364 тысячи жителей Владимирской области.

Владимирская область стала первым субъектом России, где была запущена «бонусная» программа капремонта — для домов, собираемость взносов в которых была 100 и более процентов. Благодаря этой программе досрочно капремонт был проведен в 102 МКД. Программа капитального ремонта активно поддерживается Правительством области: с 2019 года в нашем регионе действует Постановление №742 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», благодаря которому было досрочно отремонтировано еще 23 многоквартирных дома на общую сумму 170 млн рублей. Серьёзно поддерживается и замена лифтового оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации, которое в 2025 году должны быть остановлено – финансовая поддержка из областного бюджета на эти цели с 2021 года составила почти 260 млн рублей.

Кроме того, на территории области был выполнен энергоэффективный капитальный ремонт 72 многоквартирных домов, благодаря чему свои жилищные условия улучшили свыше 15 тысяч человек. Общая стоимость работ составила 573 млн. рублей, из которых 155 млн рублей – федеральная поддержка.

В рамках торжественного мероприятия в честь юбилея Фонда лучшие сотрудники организации были отмечены благодарственными письмами Правительства региона и профильного министерства. Благодарности и памятные подарки были вручены партнёрам Фонда.