Губернатор Владимирской области принял участие в расширенном заседании Президиума Госсовета

Накануне в Великом Новгороде прошло расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации». Его провёл Президент России Владимир Путин. Владимирскую область на заседании представил Губернатор Александр Авдеев.

«Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения. Вместе с тем это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Ну что значит «может столкнуться» – мы знаем, что он уже сталкивается, такая проблема уже существует, и мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу. Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом в том числе, конечно, и наших последовательных усилий по целому ряду направлений», - отметил в своем выступлении Владимир Путин.

Важная тема – борьба с молодёжной безработицей и качественная подготовка кадров. Чтобы результат был действительно системным, необходимо уже сейчас ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике и предприятиям в ближайшей перспективе, учитывая формирующиеся тенденции технологического, индустриального развития.

«Мы работаем над решением этой задачи. Создаём образовательно-производственные кластеры, систему подготовки специалистов под заказ предприятий, увеличиваем число бюджетных мест на востребованных специальностях в колледжах, открыли филиал медвуза. Стараемся растить будущих профессионалов со школы. Задействуем возможности и ресурсы нацпроекта «Образование», стремимся заинтересовать детей точными и естественными науками – открываем «Точки роста», «Кванториумы» и IT-кубы. Даже на региональный этап конкурса «Лидеры России» поставили задачу разработать систему мер по летней занятости подростков и молодёжи», - отметил по итогам работы заседания Александр Авдеев.

Еще одно важное стратегическое направление - это повышение квалификации. В рамках работы Президиума Госсовета прошло открытие Федерального технопарка профессионального образования. Он расположен в Калуге. Вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой новый стратегический проект Президенту представлял Президенту муромлянин Павел Орлов.

Павел стал одним из первых 25 преподавателей России, которые будут повышать квалификацию в первом в стране технопарке профобразования. Здесь ежегодно смогут проходить подготовку и повышение квалификации до 10 тысяч наставников, мастеров производственного обучения со всей страны более чем по 60 программам.

«Я с абсолютной уверенностью могу сказать, что данный проект достаточно востребован и очень нужен стране. Раньше для повышения квалификации нам необходимо было ездить в разные регионы, на различные площадки, на которых зачастую отсутствует современное оборудование и технологии, которые реально сегодня применяются на предприятиях. Теперь же у нас появилась замечательная возможность повышать своё профессиональное мастерство на передовом оборудовании с использованием новейших технологий. И все это - в одном месте. Огромное вам спасибо за такой замечательный подарок в Год педагога наставника», - поблагодарил Владимира Путина от имени всего педагогического сообщества России Павел Орлов.