23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте прошли проверки - газовое оборудование в жилых домах соответствует техническим требованиям эксплуатации

На территории Сургута проверили более 60 жилых частных и многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в Администрации города. В результате рейдовых мероприятий по соблюдению мер пожарной безопасности при использовании газовых баллонов собственники квартир были проинформированы о мерах предосторожности при использовании газового оборудования и рисках, с которыми могут столкнуться.

инфографика, бытовой газ(2023)|Фото: admsurgut.ru

«Главной задачей комиссии было напомнить жителям, у которых установлено газовое оборудование, элементарные правила эксплуатации. В ходе рейда мы рекомендовали изучить правила пользования и напомнили номера аварийных служб. Считаю, что таким образом мы отметили, что с газом надо работать осторожно и внимательно, соблюдая правила пользования газового оборудования», - сообщил председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Вячеслав Черемисин.

Жителям напомнили о необходимости приобретать баллоны и оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию продукции. При использовании газового оборудования сначала разжигать огонь, затем плавно открывать газовый кран. При выключении убедиться, что огонь есть во всех отверстиях горелки. В случае утечки газа незамедлительно сообщать об этом в пожарную охрану по стационарному телефону «04» или с мобильного «104», «112».

бытовой газ(2023)|Фото: admsurgut.ru

Участие в рейдовых мероприятиях приняли специалисты управления по делам ГО и ЧС и департамента городского хозяйства Администрации города, а также представители общественного совета по вопросам ЖКХ.

Теги: бытовой газ, оборудование в жилых домах, технические требования эксплуатации


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