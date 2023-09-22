В штабе Черноморского флота продолжается пожар

В десяти жилых домах в центре Севастополя взрывной волной повыбивало стекла во время ракетного удара ВСУ, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сейчас власти подсчитывают размер материального ущерба. Коммунальщики и чиновники из администрации города продолжают подомовой обход в центральных районах. Остекление окон уже ведется, добавил глава города.

"В домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения. Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время, пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен — все будет включено. Прошу набраться терпения", - сказал Развожаев.

Из его слов следует, что пожар в здании штаба Черноморского флота, начавшийся после попадания ракеты, до сих пор не потушен.