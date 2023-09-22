Расходы на оборону в 2024 году вырастут на треть и превысят социалку

Российский военный бюджет в 2024 году вырастет на треть – с 3,9% ВВП до 6% ВВП, такие цифры предусматривает главный финансовый документ страны на следующий год, подготовленный правительством. Секретная часть расходов почти удвоится, отмечает Bloomberg.

В 2021 году расходы на оборону составляли 2,7% ВВП.

Планируется, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы, несмотря на то, что Кремль готовится к президентским выборам в марте и в то время, когда экономика находится под давлением беспрецедентных международных санкций, отмечает издание.

В абсолютных числах расходы на оборону вырастут до 10,8 трлн руб. ($112 млрд). Засекреченные расходы вырастут до 11,1 трлн руб. с 6,5 трлн в 2023 году.