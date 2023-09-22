Аэропорт Большое Савино возобновил работу после выкатывания самолета за пределы ВПП

Аэродром Большое Савино возобновил прием и отправление воздушных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Работа была возобновлена в 15.50 по местному времени, аэропорт работает в штатном режиме.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines), выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку. На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло.