23 Сентября 2023
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Аэропорт Большое Савино возобновил работу после выкатывания самолета за пределы ВПП

Аэродром Большое Савино возобновил прием и отправление воздушных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Работа была возобновлена в 15.50 по местному времени, аэропорт работает в штатном режиме.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines), выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку. На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло.

Теги: Большое Савино, самолет, ВПП


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