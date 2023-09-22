23 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Госдумы России

Правительство России сверстало бюджет на 2024 год – он снова будет дефицитным

Правительство России сверстало бюджет на 2024 год и плановый период до 2026 года.

В 2024 году доходы бюджета должны составит 35 трлн руб., расходы – 36,6 трлн руб., следует из данных документа.

Приоритетами названы социальные обязательства перед гражданами, оборонка, интеграция присоедненных территорий.

На пособия семьям с детьми в бюджете предусмотрено 4,4 трлн руб., 1,6 трлн руб. – на маткапитал. Более 1 трлн руб. планируется потратить на лекарственное обеспечение. Почти миллиард уйдет на поддержку промышленности гражданского назначения и только 67 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, ненефтегазовые доходы бюджета страны (в первую очередь – экспорт продовольствия) в 2024 году вдвое должны превысить поступления от нефти и газа.

Дефицит бюджета планируется покрывать за счет наращивания госдолга.

Теги: бюджет, правительство, дефицит, госдолг


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