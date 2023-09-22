Зеленский надоел США, дана команда его "слить", - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, ранее выяснилось, что администрация президента США Джо Байдена не планировала объявлять о своем решении, касающемся поставок Украине ракет большой дальности, во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и Нью-Йорк. В Киеве же надеялись, что Байден одобрит передачу ракетных комплексов, пользуясь пребыванием Зеленского в Соединенных Штатах.

Позже стало известно, что вскоре на Украину поступят американские танки Abrams. 22 сентября 2023 г. озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн. В тот же день выяснилось, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд евро.