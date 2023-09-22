При атаке на штаб Черноморского флота один человек пропал без вести, а не погиб - Минобороны

В результате ракетной атаки по штабу Черноморского флота один военнослужащий не погиб, а пропал без вести, уточнили в Минобороны России.

О пострадавших, а также о масштабах разрушений в штабе не сообщается.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что о пострадавших пока нет информации, создан оперштаб, который оценивает последствия. В здании штаба начался пожар, который до сих пор тушат.

Город при этом встал в пробки, в историческом центре Севастополя вообще перекрыто движение.