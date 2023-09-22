Экс-командующий ЧФ призвал ударить по зданию администрации Зеленского

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов считает, что после украинской атаки на штаб этого флота настало время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: генеральному штабу, минобороны и администрации Владимира Зеленского.

Говоря эти слова РИА Новости, Комоедов уточнил, что после участившихся атак на Крым необходимо увеличить количество средств отражения воздушного нападения.

Напомним, один военнослужащий погиб в результате ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Про пострадавших в Минобороны России не сказали. По данным МО, в ходе отражения атаки средствами ПВО было сбито пять ракет.