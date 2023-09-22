В Крыму перебои с интернетом – власти

В Крыму возникли проблемы с интернетом на фоне крупной ракетной атаки.

"Беспрецедентная кибер-атака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы. Приносим извинения за временные трудности", - сообщил в своем Telegram-канале помощник главы республики Олег Крючков.

Ранее Минобороны России сообщило об одном погибшем в результате ракетной атаки на Севастополь. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, над полуостровом ракеты были сбиты.