При ракетном ударе по штабу Черноморского флота погиб военный

Один военнослужащий погиб в результате ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщает Минобороны России. Про пострадавших в ведомстве не сказали.

По данным Минобороны, в ходе отражения атаки средствами ПВО было сбито пять ракет.

Ранее о перехвате ракет над Крымом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Его помощник Олег Крючков уточнил, что в результате падения обломков ракет в Бахчисарае загорелась трава.

Ранее СМИ сообщали о шести пострадавших в результате ракетной атаки по Севастополю. По официальной информации, один из обломков ракеты упал в районе театра им. Луначарского.