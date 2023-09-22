Минпромторг обещает не допустить дефицита в России систем мониторинга глюкозы

В Минпромторге России высказались о включении США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список товаров двойного назначения и поставках Medtronic в Россию. Там считают подобное решение недружественных стран лишним доказательством использования недобросовестных методов борьбы.

Для того, чтобы не допустить дефицита систем мониторинга глюкозы, министерство обеспечивает поддержку проектам создания таких систем, завершение разработки которых планируется в конце 2023-го и в 2024 г.

В России есть три организации, занимающиеся собственной разработкой систем мониторинга глюкозы, а также не менее трех организаций, которые сейчас регистрируют соответствующие медицинские изделия, пишет министерство в своем telegram-канале.