В штабе Черноморского флота продолжают тушить пожар – Развожаев

В штабе Черноморского флота РФ в Севастополе продолжается тушение пожара, начавшегося после ракетного удара ВСУ. "Сил и средств достаточно", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали, заявил Развожаев, но при этом ничего не сказал о пострадавших внутри здания. Ранее СМИ сообщили о шести пострадавших и большом количестве "скорых", направленных к месту ЧП.

"Даже выбитых стекол пока не зафиксировано", - заявил Развожаев. Он добавил, что на месте организована работа оперштаба. Сотрудники экстренных служб и администраций продолжают подомовой обход.