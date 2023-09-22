ЕС дал Украине €1,5 миллиарда

Евросоюз выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд евро.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в X, что всего в этом году выделено €13,5 млрд, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее выяснилось, что администрация президента США Джо Байдена не планировала объявлять о своем решении, касающемся поставок Украине ракет большой дальности, во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и Нью-Йорк. В Киеве же надеялись, что Байден одобрит передачу ракетных комплексов, пользуясь пребыванием Зеленского в Соединенных Штатах.

Позже стало известно, что вскоре на Украину поступят американские танки Abrams. 22 сентября 2023 г. озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.