Улицу Инженерную в Екатеринбурге перекроют до декабря

В Екатеринбурге до зимы закроют движение транспорта по улице Инженерной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет перекрыто от дома №30 до дома №21/1 на указанной улице. Ограничения продлятся со 2 октября по 2 декабря 2023 года.

Как пояснили в мэрии, это связано с модернизацией магистральных тепловых сетей. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

На время закрытия движение транспорта будет организовано по улицам Косарева, Черняховского, Бородина и Зои Космодемьянской. При этом ремонтные работы не повлияют на схемы общественного транспорта.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге перенесли сроки открытия двух улиц из-за строительства трамвайной линии в Академический.