Над Крымом сбиты крылатые ракеты, обломки упали в районе Бахчисарая – власти региона

Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что ракета сбита под Бахчисараем силами ПВО, от обломков снаряда загорелась трава.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, в городе была объявлена воздушная тревога, сообщается о минимум шести пострадавших в результате атаки.