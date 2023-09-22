23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Путин предлагает переназначить Зорькина председателем Конституционного суда РФ

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры судей на пост председателя Конституционного суда РФ и судьи того же суда.

Главой Конституционного суда России Путин предлагает переназначить Валерия Зорькина, для назначения на должность судьи предложена кандидатура Михаила Лобова.

Назначают судей КС российские сенаторы, перед рассмотрением на пленарном заседании решение должен принять комитет по конституционному законодательству, чей председатель Андрей Клишас и сообщил о внесении.

Валерию Зорькину 80 лет. Он возглавляет Конституционный суд России последние 20 лет, также был его председателем в 1991-1993 гг. Известен как противник отмены моратория на смертную казнь, также приветствовал внесение поправок в Конституцию страны в 2020 году.

Председатель КС назначается на шесть лет.

Теги: валерий зорькин, конституционный суд, совет федерации, владимир путин


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