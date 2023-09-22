В Госдуму внесли законопроекты о добровольческих формированиях Росгвардии

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов, разрешающий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.

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Соавтор проекта председатель Комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отмечает, что добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны. Они не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. Их правовые и социальные гарантии полностью будут соответствовать добровольцам Минобороны. Никакие ЧВК и любые иные структуры не смогут влиться в состав этих формирований. Контракты будут заключаться только с гражданами. Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" могут стать добровольцами Росгвардии в индивидуальном порядке, и в адрес ведомства уже поступило большое число ходатайств.

Также предлагается установить уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о добровольческих формированиях Росгвардии, за их дискредитацию и оказание содействия в исполнении решений иностранных организаций или иностранных госорганов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований.