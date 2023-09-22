23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

По меньшей мере шесть человек пострадали при ракетном ударе по Севастополю

В Севастополе снова звучит сигнал ракетной опасности. Власти призывают граждан не выходить из дома или направиться в укрытия.

В Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева появилась памятка о действиях в условиях воздушной тревоги.

Для укрытия предлагается использовать цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

По данным Telegram-канала "112", во время ракетной атаки на центр Севастополя пострадало по меньшей мере шесть человек. Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Сообщается, что удар пришелся по штабу Черноморского флота.

Теги: севастополь, ракетный удар, воздушная тревога


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