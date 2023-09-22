По меньшей мере шесть человек пострадали при ракетном ударе по Севастополю

В Севастополе снова звучит сигнал ракетной опасности. Власти призывают граждан не выходить из дома или направиться в укрытия.

В Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева появилась памятка о действиях в условиях воздушной тревоги.

Для укрытия предлагается использовать цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

По данным Telegram-канала "112", во время ракетной атаки на центр Севастополя пострадало по меньшей мере шесть человек. Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Сообщается, что удар пришелся по штабу Черноморского флота.