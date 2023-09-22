В Севастополе атакован штаб Черноморского флота, возможен второй удар

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что следом за атакой штаб Черноморского флота может последовать еще одна.

"Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытия. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Продолжается наращивание сил и средств", - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Ранее Развожаев сообщил о первой атаке на штаб.

"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112. Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео", - написал Развожаев.