"Чебурашка-2" выйдет в 2026 году

Фильм "Чебурашка-2" выйдет в прокат в 2026 году, команда проекта (та же, что и у первой картины) приступила к сьемкам. Режиссером вновь выступит Дмитрий Дьяченко.

"Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026-го", - говорится в сообщении пресс-службы ВГТРК.

Время нового фильма – спустя год после событий первой ленты. Чебурашка привыкает к жизни с Геной и постепенно взрослеет – и начинает проявлять самостоятельность и даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает некое невероятное событие.

Первый "Чебурашка" стал лидером проката, собрал самую большую кассу в истории российского кинематографа и даже вошел в топ-20 самых кассовых фильмов мира по итогам года.