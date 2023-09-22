Суд передал 96,68% акций "Метафракс Кемикалс" государству

Арбитражный суд Пермского края принял решение передать часть оставшихся акций "Метафракс Кемикалс" государству сообщает "РБК Пермь".

По данным компании, государству передано не 100% акций, а 96,88% акций. Согласно первому решению, с АО "Метахолдинг" и ООО Метафракс трейдинг" совокупно взыскано 96,15% акций, и сегодня еще 0,76% с АО "Тольяттихимбанк".

8 сентября Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о передаче в собственность Российской Федерации 94,2% акций "Метафракс Кемикалс".

Фактически этим решением были отменены итоги приватизации завода по производству метанола, контроль над которым в 1990-х годах получили компании Дмитрия Рыболовлева. Сейчас к предприятию он отношения не имеет. Суд также обязал АО "Регистратор Интрако" списать эти акции с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Согласно решению суда, государству перейдут 281 миллион 672 тысячи 929 акций из чужого незаконного владения АО "Метахолдинг", 802 тысячи 299 акций из чужого незаконного владения ООО "Метафракс Трейдинг". В компании заявляли о намерении обжаловать решение.