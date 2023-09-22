23 Сентября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Уральцу, устроившему дебош с револьвером, грозит два уголовных дела

Против вооруженного дебошира из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело. Также ему грозит еще одно.

Напомним, накануне вечером мужчина с револьвером устроил дебош в подъезде дома своей супруги. На место прибыл СОБР, который скрутил агрессора. Никто из жильцов дома и силовиков в результате происшествия не пострадал.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции из подразделения дознания ОП №23 Каменска-Уральского возбудили уголовное дело в отношении задержанного. Речь идет о части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством".

задержание дебошира в Каменске-Уральском(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Выяснилось, что мужчина ранее был судим. По данным полковника Горелых, сейчас уралец, работающий слесарем на крупном местном предприятии, находится под стражей в лечебном учреждении города.

"Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели "Форманта", который был переделан в боевой. Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли шесть патронов и две гильзы, а в его автомобиле SsangYong Sports – коробку из-под боеприпасов. По факту хранения оружия полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ. Кроме этого, незадолго до вчерашнего ЧП у него было изъято два ружья", - добавил представитель МВД.

Напомним, перед задержанием с мужчиной вели переговоры. Однако он был неадекватен.

СОБР у подъезда в Каменске-Уральском(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: дебошир, полиция, дело, Каменск-Уральский


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